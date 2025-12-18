Il parlamento europeo vuole garantire a tutte le donne un accesso sicuro all’aborto

Il Parlamento europeo ha approvato un testo che invita la Commissione a garantire un accesso sicuro all’aborto per tutte le donne del continente. Un passo importante per tutelare i diritti riproduttivi e promuovere pari opportunità di scelta e autodeterminazione. La decisione sottolinea l’impegno dell’Europa nel garantire servizi sanitari accessibili e sicuri, rafforzando la tutela delle libertà individuali femminili.

Il 17 dicembre il parlamento europeo ha approvato un testo che esorta la Commissione europea a garantire "un accesso sicuro all'aborto" a tutte le donne del continente.

In seguito alla proposta dell'associazione per il diritto all'aborto sicuro, legale e accessibile in tutta l'Ue "My Voice, My Choice"

I legislatori hanno approvato una risoluzione che chiede un meccanismo di solidarietà dell'Ue per aiutare le donne che non hanno accesso all'aborto sicuro e legale nei loro Paesi

