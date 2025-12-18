Il Parlamento europeo dice ‘sì’ all’aborto sicuro e accessibile

Il Parlamento europeo dà un forte segnale di impegno per i diritti delle donne, approvando una risoluzione che promuove l’accesso a aborti sicuri e accessibili. Con la proposta di istituire un fondo di sostegno, si mira a garantire che nessuna donna sia lasciata indietro a causa di barriere legali o logistiche. Un passo importante verso la tutela della salute e dei diritti riproduttivi in Europa.

Il Parlamento europeo ha approvato  una risoluzione non vincolante  che chiede di istituire un fondo per aiutare le donne che  non hanno accesso ad aborti sicuri nel proprio Paese. Questo meccanismo finanziario, che i deputati hanno approvato nella votazione di mercoledì, consentirebbe ai membri dell’Ue di fornire l’accesso all’interruzione di gravidanza a tutte le donne a cui è legalmente impedito di farlo nel proprio Paese, come accade in diversi Stati europei. Il sistema sarebbe aperto a tutti i Paesi del blocco su base volontaria e sarebbe  sostenuto da fondi europei. Gli Stati membri fornirebbero assistenza per l’aborto in conformità con le loro leggi nazionali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

