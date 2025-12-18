Il successo di Safonov nella finale intercontinentale contro il Flamengo riaccende il dibattito tra i tifosi del PSG: con quattro rigori parati, il portiere russo si prende la scena, sfidando la posizione di Lucas Chevalier. Un paradosso che mette in discussione la gerarchia tra i pali e apre nuove riflessioni sulle scelte tecniche del club parigino.

© Ilnapolista.it - Il paradosso Chevalier: vince l’Intercontinentale con il Psg ma Safonov può soffiargli il posto

La prestazione di Matvey Safonov, che ha parato quattro rigori nella finale di coppa Intercontinentale contro il Flamengo, rilancia al Psg il dibattito sul portiere numero uno, mettendo in discussione la titolarità di Lucas Chevalier. In quattro partite Safonov ha subito solo tre gol, offrendo sempre grande solidità. Ora per il PSG si riapre la “guerra dei portieri”. Ne scrive Le Parisien. Chevalier si era ripreso. Il russo, in realtà, non avrebbe nemmeno dovuto partire titolare. Ripresosi dal duro colpo alla caviglia subito contro il Monaco, Lucas Chevalier avrebbe potuto riprendersi il posto tra i pali parigini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

