Il Papa fa un’improvvista al Senato per la mostra sulla Bibbia di Borso d’Este La Russa | Sorpresa felicissima

Un’improvvisa visita del Papa al Senato ha emozionato tutti, portando un tocco di spiritualità e storia alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este. L’arrivo di Leone XIV ha reso l’evento ancora più speciale, suscitando entusiasmo tra i presenti. La sorpresa ha lasciato un’impronta indimenticabile, sottolineando l’importanza culturale e religiosa di questa prestigiosa esposizione ospitata nella sala capitolare del Senato.

© Secoloditalia.it - Il Papa fa un’improvvista al Senato per la mostra sulla Bibbia di Borso d’Este. La Russa: “Sorpresa felicissima” Il Papa al Senato. Una sorpresa emozionante per l’arrivo di Leone XIV alla splendida mostra sulla bibbia di Borso d’Este, ospitata nella sala capitolare del Senato. Quella di Papa Prevost è stata una visita di cui solo pochi erano informati, che ha imposto imponenti misure di sicurezza e richiamato in piazza romani e turisti. Ad attenderlo il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il segretario generale del Senato, Federico Silvio Toniato, e tutti i capigruppo del Senato: da Lucio Malan di FdI al dem Francesco Boccia e poi i vari De Cristofaro (Avs), Paita (Iv), Patuanelli (M5S). In piazza anche il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it Leggi anche: Papa Leone XIV a sorpresa al Senato, la visita alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este. Poi l’incontro con La Russa Leggi anche: Il Papa a sorpresa al Senato visita la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Papa XIV in visita a sorpresa al Senato, è la sua prima volta - Visita a sorpresa di Papa Leone XIV a Piazzale della Minerva al Senato, per la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este. quotidiano.net

La Russa: un onore il Papa al Senato, visita felice e inaspettata - 'É stato un grande onore, un grande momento di raccoglimento per i credenti, ma penso anche per i non credenti per ... notizie.tiscali.it

)–) Secondo la tradizione, un mattino dopo aver celebrato la Messa, papa Leone XIII ebbe una visione improvvisa e potentissima. Il Papa parve immobilizzarsi, con lo sguardo fisso e il volto turbato. Dop - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.