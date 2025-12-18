Il papà delle Winx acquisisce Geronimo Stilton | nuove serie e libri in arrivo

Rainbow amplia il suo universo narrativo con l’acquisizione di Geronimo Stilton, uno dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Questa nuova collaborazione promette di portare in libreria e in TV nuove serie e avventure, consolidando la presenza di un fenomeno globale che ha conquistato generazioni di giovani lettori. Un importante passo avanti per il gruppo, che continua a innovare e a sorprendere il pubblico con progetti emozionanti e coinvolgenti.

Rainbow annuncia l'acquisizione della proprietà intellettuale di Geronimo Stilton. Uno dei personaggi più iconici della narrativa per ragazzi degli ultimi venticinque anni, diventato un vero e proprio fenomeno editoriale e culturale di dimensioni globali, entra nel gruppo che ha creato il Winx. Geronimo Stilton passa a Rainbow | la proprietà intellettuale da mamma Dami al papà delle Winx. Le Winx hanno nuova (elegantissima) compagnia, Rainbow acquisisce la saga di Geronimo Stilton - La società di Iginio Straffi si espande ulteriormente con i diritti del topo giornalista famoso in tutto il mondo tra libri e animazione

Geronimo Stilton: Rainbow acquisisce i diritti del celebre personaggio della narrativa per ragazzi - Il Gruppo Rainbow di Iginio Straffi, a cui dobbiamo la saga Winx Club, ha annunciato l'acquisizione della proprietà intellettuale di Geronimo Stilton, il celebre topo giornalista, creato da Elisabetta ... comingsoon.it

Geronimo Stilton entra nella casa delle Winx, Rainbow acquisisce la proprietà intellettuale del topo giornalista - Con l'acquisizione da parte di Rainbow, Geronimo Stilton si prepara a esplorare nuovi media e forme espressive, mantenendo i valori che lo hanno reso un fenomeno editoriale globale con oltre 190 milio ... milanofinanza.it

Geronimo non è un personaggio che impone modelli, ma che accompagna. È percepito dai bambini come un amico autorevole, e questo lo rende speciale. ” Rainbow, mentre si prepara a riportare in scena Winx Club e Mermaid Magic, ha scelto di puntare in - facebook.com facebook

Lo studio di animazione Rainbow acquisisce la proprietà intellettuale di Geronimo Stilton attraverso l'acquisto delle quote della International Characters, di proprietà di Elisabetta Dami, e della Pietro Marietti, di proprietà di Pietro Marietti #geronimostilton #rain x.com

