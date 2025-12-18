Il Papa a sorpresa al Senato visita la mostra sulla Bibbia di Borso d' Este

Il Papa Leone XIV ha fatto una visita a sorpresa al Senato, sorprendendo tutti i presenti. L’occasione è stata la visita alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este, ospitata nella suggestiva Sala Capitolare di Palazzo Minerva. Un momento speciale che ha unito cultura e spiritualità, sottolineando l’importanza del patrimonio storico e religioso custodito nella capitale.

AGI - Papa Leone XIV in visita, a sorpresa questo pomeriggio in Senato per la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este ospitata nella Sala Capitolare di Palazzo Minerva. Il Pontefice è stato accolto da Ignazio La Russa, presidente del Senato e da Federico Toniato dal segretario generale di Palazzo Madama. Applausi dai tanti romani e turisti assiepati ai lati di piazza della Minerva. " Viva il Papa, forza Roma", il saluto della folla. La Russa, un grande onore la visita del Papa . La visita del Papa nella biblioteca del Senato, che ospita la mostra, è durata circa 20 minuti. Ed è stata " inaspettata e felicissima ", ha detto La Russa al termine dell' incontro.

