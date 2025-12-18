Il Papa a sorpresa al Senato visita la mostra sulla Bibbia di Borso d' Este

18 dic 2025

Il Papa Leone XIV ha fatto una visita a sorpresa al Senato, sorprendendo tutti i presenti. L’occasione è stata la visita alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este, ospitata nella suggestiva Sala Capitolare di Palazzo Minerva. Un momento speciale che ha unito cultura e spiritualità, sottolineando l’importanza del patrimonio storico e religioso custodito nella capitale.

AGI - Papa Leone XIV  in visita, a sorpresa questo pomeriggio in  Senato  per la  mostra sulla Bibbia di Borso d'Este  ospitata nella  Sala Capitolare di Palazzo Minerva. Il  Pontefice  è stato accolto da  Ignazio La Russa,  presidente del Senato  e da Federico Toniato dal segretario generale di Palazzo Madama. Applausi  dai tanti  romani  e  turisti  assiepati ai lati di  piazza della Minerva. “ Viva il Papa, forza Roma”, il saluto della folla. La Russa, un grande onore la visita del Papa . La  visita del Papa  nella  biblioteca del Senato, che ospita la  mostra, è durata circa  20 minuti. Ed è stata “ inaspettata e felicissima ", ha detto  La Russa  al termine dell’ incontro. 🔗 Leggi su Agi.it

