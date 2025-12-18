Il Papa a sorpresa al Senato La Russa | Grande onore

Un'improvvisa visita del Papa al Senato ha stupito romani e turisti, creando un’atmosfera di sorpresa e gioia. La presenza del Pontefice, inattesa e felice, ha animato le strade del centro di Roma, trasformando un semplice passaggio in un evento memorabile. La scena, presidiata dalle forze dell’ordine, ha reso ancora più speciale questa sorpresa, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di assistervi.

© Agi.it - Il Papa a sorpresa al Senato. La Russa: "Grande onore" AGI - Una visita "inaspettata e felicissima" per il presidente del Senato e una sorpresa per i romani e i turisti che a passeggio per le vie del centro di Roma si sono all'improvviso imbattuti in una piazza della Minerva presidiata dalle forze dell'ordine. L'arrivo del Papa alla Biblioteca del Senato - a due passi dal Pantheon - è rimasto un segreto fino all'ultimo minuto. Una visita privata che ha bloccato anche le rigide regole del protocollo. Leone XIV - accompagnato dal Segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin - è giunto poco prima delle 15 per ammirare la Bibbia di Borso d'Este, per gli esperti uno dei massimi capolavori dell'arte rinascimentale, esposta nella Sala Capitolare di Palazzo Minerva, uno dei tre edifici principali del Senato, insieme a Palazzo Madama e a Palazzo Giustiniani.

