Il nuovo posto che fa brace giapponese a Milano e altre cose buone in città nel weekend 19 - 21 dicembre 2025
Scopri il nuovo angolo di Giappone a Milano: Robata Kan, il primo ristorante europeo del rinomato gruppo Zekkocho di Tokyo, porta la tradizione della robatayaki in città. Dal 19 al 21 dicembre, immergiti in un weekend di sapori autentici, atmosfere uniche e specialità di brace giapponese, per vivere un’esperienza culinaria raffinata e originale nel cuore di Milano.
A Milano il Giappone della brace parla a bassa voce, ma con grande precisione. Si chiama Robata Kan ed è il primo ristorante europeo del gruppo giapponese Zekkocho, che a Tokyo conta quindici locali specializzati nella robatayaki, la cottura tradizionale alla griglia su carbone. Ha aperto da. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
