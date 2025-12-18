Il nuovo look di Giorgia Meloni? Con il ciuffo così è un po’ Monica Bellucci e un po’ Brigitte Bardot | parla il suo parrucchiere

Il nuovo hairstyle di Giorgia Meloni cattura l’attenzione: un tocco di sensualità e stile che richiama icone di bellezza come Monica Bellucci e Brigitte Bardot. A svelare i segreti di questo cambio di look è il suo parrucchiere di fiducia, che ha curato ogni dettaglio per valorizzare la sua personalità e il suo carattere. Un’evoluzione che unisce eleganza e audacia, esprimendo una nuova fase di stile e raffinatezza.

Giorgia Meloni ha cambiato look e a spiegarne i dettagli è direttamente il suo parrucchiere di fiducia. Ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio1, Antonio Pruno ha raccontato al conduttore Giorgio Lauro le scelte tecniche e stilistiche dietro il nuovo taglio della presidente del Consiglio, soffermandosi su lunghezze, colore e ispirazioni. “Le abbiamo accorciato il ciuffo per darle un po’ di leggerezza, è stata una mia scelta, come sempre”, ha spiegato Pruno. “Bisogna stare al passo con la moda: ruolo a parte, Giorgia è sempre una donna”. Il parrucchiere ha poi chiarito che l’intervento non è stato pensato per stravolgere l’immagine della premier, ma per renderla più morbida: “ Il taglio ora è un po’ alla Monica Bellucci oppure alla Brigitte Bardot, se vogliamo tornare più indietro nel tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

