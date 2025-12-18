Il nuovo Brescia di Corini Ossessione promozione

Il nuovo Brescia di Corini si presenta con l’obiettivo chiaro: la promozione. La cena di Natale dell’Union Brescia, un momento di convivialità e riflessione, si è trasformata in un’occasione per ribadire le grandi ambizioni della società del presidente Giuseppe Pasini, rafforzando la determinazione e la volontà di raggiungere traguardi importanti.

© Sport.quotidiano.net - Il nuovo Brescia di Corini. Ossessione promozione La cena di Natale di ieri sera dell’ Union Brescia si è trasformata nell’occasione più solenne per ribadire apertamente le grandi ambizioni della società del presidente Giuseppe Pasini. Lo stesso massimo dirigente che, all’inizio della stagione, aveva parlato di progetto triennale, in occasione dell’avvicendamento in panchina tra Aimo Diana ed Eugenio Corini (nella foto) ha ammesso, senza troppi giri di parole, la sua voglia di vincere subito e risalire. La festosa serata per lo scambio degli auguri in vista delle feste ormai vicine, dunque, si è rivelata l’occasione più propizia per ribadire la ferma volontà della società biancazzurra di raggiungere immediatamente la Serie B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Union Brescia, ormai è tutto fatto: Eugenio Corini sarà il nuovo allenatore! Tutti gli aggiornamenti Leggi anche: Ora è ufficiale: Eugenio Corini è il nuovo allenatore dell’Union Brescia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il nuovo Brescia di Corini. Ossessione promozione. Il nuovo Brescia di Corini. Ossessione promozione - Sul mercato è caccia a un attaccante, ballottaggio tra Lescano e Galuppini. msn.com

Debutto con la Dolomiti Bellunesi, Union senza dieci giocatori. Nuovo Brescia targato Corini: "Dobbiamo dare di più». Pasini: "Scelta che fa capire quanto vogliamo salire» - Per il suo nuovo esordio sulla panchina dell’Union Brescia, in programma dalle 14. sport.quotidiano.net

Brescia, è ritorno al futuro. Corini emozionato: «Qui le mie radici. Possiamo scrivere di nuovo la storia» - Sabato al Rigamonti la presentazione del nuovo tecnico, che domenica 14 dicembre alle 14. brescia.corriere.it

UNDER 15 ECCELLENZA PALLACANESTRO BRESCIA 66 CI.ERRE UFFICIO CANTÙ 106 Nuovo impegno per la Ci.Erre Ufficio nel campionato Under 15 Eccellenza I canturini scendono in campo a Brescia per una gara piuttosto equilibrata fino - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.