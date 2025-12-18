Il non-canto di Natale ispirato al capolavoro di Charles Dickens in scena a Cepagatti

Vivi un'emozionante serata natalizia con “Il non-canto di Natale”, un racconto musicale ispirato al celebre capolavoro di Charles Dickens. L’evento si terrà sabato 20 dicembre nell’aula del consiglio comunale di Cepagatti, offrendo un’esplorazione unica delle emozioni e dei valori del periodo natalizio attraverso musica e narrazione. Un’occasione speciale per immergersi nello spirito di solidarietà e rinascita.

Sabato 20 dicembre, nell'aula del consiglio comunale di Cepagatti, andrà in scena il racconto musicale "Il non-canto di Natale", liberamente ispirato al capolavoro di Charles Dickens. L'evento, organizzato dall'associazione culturale Ama by Blue Notes e patrocinato dal comune di Cepagatti

