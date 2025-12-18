Il nome di Marcone rivive in un impianto sportivo | in via Achille Grandi nasce ' Io gioco legale'
In un gesto simbolico e significativo, l'impianto sportivo di via Achille Grandi a Foggia prende il nome di Francesco Marcone, simbolo di legalità e impegno. L'inaugurazione di 'Io gioco legale' rappresenta un omaggio alla sua figura e un messaggio di speranza e valori condivisi per la comunità. Un momento di riconoscimento che rafforza il legame tra sport e impegno civile.
Questa mattina, giovedì 18 dicembre, nel cuore di Foggia si è svolta la cerimonia di intitolazione dell’impianto sportivo di via Achille Grandi al centrocampista della legalità Francesco Marcone.Alla cerimonia, tenutasi alle 10.00, hanno partecipato la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Hytale rivive: sviluppatori indie riprendono il gioco dopo cancellazione di riot
Leggi anche: Un nuovo moderno impianto sportivo per il Frosinone Calcio
Sembro una bulla ma sono bella di nome e di fatto.sempre felici di rivederti! - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.