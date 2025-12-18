Il nome di Marcone rivive in un impianto sportivo | in via Achille Grandi nasce ' Io gioco legale'

In un gesto simbolico e significativo, l'impianto sportivo di via Achille Grandi a Foggia prende il nome di Francesco Marcone, simbolo di legalità e impegno. L'inaugurazione di 'Io gioco legale' rappresenta un omaggio alla sua figura e un messaggio di speranza e valori condivisi per la comunità. Un momento di riconoscimento che rafforza il legame tra sport e impegno civile.

