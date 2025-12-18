Il nervosismo della Fed e della Bce

La tensione tra le banche centrali si fa sentire, con Isabel Schnabel della Bce che si mostra pronta a considerare un nuovo aumento dei tassi d’interesse. La sua fiducia nel prossimo passo evidenzia le preoccupazioni e le strategie adottate per gestire l’inflazione e sostenere la stabilità economica europea. Un’ulteriore conferma delle sfide che attendono i mercati nei prossimi mesi.

Tassi, Bofa prevede un taglio Bce a marzo e due riduzioni Fed a giugno e luglio - La Fed dovrebbe abbassare i tassi dopo la nomina di un presidente più colomba, secondo l’istituto Usa. milanofinanza.it

Il dilemma della Bce - Una Federal Reserve decisa, per quanto possa esserlo oggi mentre sta per concludersi il mandato del presidente Jerome Powell e imperversa Trump, e una Bce che, invece, appare in mezzo al ... ilmessaggero.it

Rassegna economica del 2014 direzioni diverse per la Bce e per la Fed

