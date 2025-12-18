Il nemico che non c’è

L’Europa dipinge la Russia come un nemico, ma le motivazioni sono spesso poco chiare. La storia e le relazioni tra i due paesi sono complesse e sfumate, e molti si chiedono: perché questa escalation? In un contesto di tensioni e comunicazioni geopolitiche, è fondamentale analizzare i fatti senza pregiudizi, per capire cosa ci sia realmente dietro questa percezione di ostilità.

L’Europa ha stabilito che la Russia è un nemico. Ma perché? Non ci ha mai minacciati, nulla di nulla. Elvia Del Re via email Gentile lettrice, quando si sceglie il nemico che si desidera, questo serve a definire sé stessi. Non c’è bisogno che il nemico esista: è solo un nome, un archetipo identitario. La Russia non è un nemico: le nostre élite l’hanno scelta come tale per definire sé stesse. È ovvio che più è grande e forte il nemico, maggiormente ne guadagna la nostra (immaginaria) statura. Il mostro non può essere piccolo e nero, tipo il Montenegro o la Macedonia del Nord. No, deve essere grosso, con le fauci spaventose e la bocca piena di bombe atomiche. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it Leggi anche: Peter Arnett, il nemico del potere che cercava la verità fra le vittime di guerra: “Ho solo raccontato quello che vedevo” Leggi anche: L'errore che ha reso Corentin Moutet il nemico della Francia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Milan suggestione a sorpresa per l’attacco | l’ex nemico si offre in saldo ma c’è un ostacolo. IL NEMICO DI XI - SECONDO TRAILER Tacete! Il nemico vi ascolta Nessuno può contraddire gli zar europei della guerra. Ora se la prendono anche con Limes. La morsa guerrafondaia si stringe. E va spezzata al più presto. Prima che diventi impossibile farlo. - facebook.com facebook CdS - #Chivu 'alla #Mourinho': dubbi spariti e caccia al nemico comune x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.