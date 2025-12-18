il natale di san francesco al foiano book christmas

Il Natale di San Francesco al Foiano si accende di magia e cultura con il Foiano Book Christmas. Il 18 dicembre 2025, la tradizione si rinnova tra musica e atmosfere festive, arricchendo il cuore di Foiano della Chiana. Un appuntamento speciale che coniuga arte, spiritualità e convivialità, rendendo il Natale ancora più indimenticabile per tutta la comunità.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Il Foiano Book Christma s torna ad animare il Natale di Foiano della Chiana con il concerto dal titolo “ Verbum Bonum. Il Natale di San Francesco” presentato dall’ensemble Anonima Frottolisti: Miriam Trevisan (voce), Kate?ina Ghannudi (arpa e voce), Luca Piccioni (liuto e voce), Simone Marcelli (organo portativo e voce), Emiliano Finucci (voce e viella) e Massimiliano Dragoni (organistrum, dulcimelo, tintinnabulum, percussioni antiche). L’appuntamento è fissato per martedì 23 dicembre, con inizio alle ore 21:15 presso la Galleria Furio del Furia. L’evento è a cura di Officine della Cultura in collaborazione con il Comune di Foiano della Chiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

