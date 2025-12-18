Il Natale di San Francesco al Foiano Book Christmas
Il Natale di San Francesco al Foiano si accende di magia e cultura con il Foiano Book Christmas. Il 18 dicembre 2025, la tradizione si rinnova tra musica e atmosfere festive, arricchendo il cuore di Foiano della Chiana. Un appuntamento speciale che coniuga arte, spiritualità e convivialità, rendendo il Natale ancora più indimenticabile per tutta la comunità.
Arezzo, 18 dicembre 2025 – Il Foiano Book Christma s torna ad animare il Natale di Foiano della Chiana con il concerto dal titolo “ Verbum Bonum. Il Natale di San Francesco” presentato dall’ensemble Anonima Frottolisti: Miriam Trevisan (voce), Kate?ina Ghannudi (arpa e voce), Luca Piccioni (liuto e voce), Simone Marcelli (organo portativo e voce), Emiliano Finucci (voce e viella) e Massimiliano Dragoni (organistrum, dulcimelo, tintinnabulum, percussioni antiche). L’appuntamento è fissato per martedì 23 dicembre, con inizio alle ore 21:15 presso la Galleria Furio del Furia. L’evento è a cura di Officine della Cultura in collaborazione con il Comune di Foiano della Chiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Natale in musica con il Foiano Book Christmas
Leggi anche: Roma accende il Natale con la Christmas Parade 2025, la più grande parata natalizia d’Europa
Natale in musica con il Foiano Book Christmas; “Attimi di Natale” 2025 a Foiano della Chiana; Le tradizioni del Natale. C’è la fiera del ceppo.
Le tradizioni del Natale. C’è la fiera del ceppo - Eventi anche a Foiano, a Castiglion Fiorentino c’è l’accensione dell’albero . msn.com
Natale: fra Moroni (Sacro Convento Assisi), “ancora una volta si moltiplicano le luci, i colori, la festa, ma non dimentichiamo chi è nella sofferenza e le guerre” - Ancora una volta anche per questo Natale San Francesco ci accoglie qui, nella sua basilica, ci accoglie nella sua città. agensir.it
Dall’11 al 13 dicembre mercatini natalizi a San Francesco della Vigna - Torna “Natale sotto le stelle”, la manifestazione che porta i mercatini natalizi a San Francesco della Vigna. live.comune.venezia.it
Francesco, libraio in Missori a Milano ci consiglia tre regali per Natale. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.