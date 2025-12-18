Il Natale a Bagheria si accende con l' arte circense | in arrivo lo spettacolo Christmas Circus In Valigia di Mario Barnaba
Il Natale a Bagheria si illumina con un tocco di magia e divertimento grazie allo spettacolo circense
Proseguono le iniziative del calendario natalizio promosso dalla città di Bagheria. Il prossimo lunedì 22 dicembre, a partire dalle ore 16:00, piazzetta Butera ospiterà il comedy show Christmas Circus "In Valigia.", una produzione di e con l'artista Mario Barnaba.L’evento, rivolto alle famiglie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
