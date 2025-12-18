Il narcotraffico dei clan mafiosi il cognato del boss replica al pm | Richiesta esagerata

Il mondo del narcotraffico mafioso si infittisce di tensioni e incomprensioni. Il cognato del boss, chiamato in causa dal pm, respinge ogni accusa con fermezza: “Richiesta esagerata”. Mentre la distanza dall’Italia e l’assenza di collegamenti diretti alimentano i dubbi, la vicenda si fa sempre più complessa, rivelando le sfumature di un sistema clandestino che continua a sollevare interrogativi e a tenere sotto scacco le autorità.

"Manco dall'Italia da 12 anni, nessuna foto mi può collegare a Parla, non so chi sia Blando, sono estraneo a questa vicenda. Questa richiesta del pm è veramente esagerata". Così Salvatore Prestia, 45 anni, empedoclino, ha preso la parola in aula dopo la requisitoria del pubblico ministero Claudio.

