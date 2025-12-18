Il Napoli conquista la finale di Supercoppa Italiana 2025, superando il Milan in una sfida avvincente. La vittoria porta gli azzurri a contendere il trofeo a Riad, consolidando la loro stagione e alimentando l’entusiasmo dei tifosi. In un match ricco di emozioni, Conte si impone su Allegri, dimostrando la forza e la determinazione della squadra partenopea.

© Napolitoday.it - Il Napoli vola in finale di Supercoppa Italiana: Conte vince il duello con Allegri

Il Napoli batte il Milan e si qualifica per la finale della Supercoppa Italiana 2025, che si disputerà lunedì 22 dicembre a Riad. Agli azzurri basta un gol per tempo di David Neres e Rasmus Hojlund per avere la meglio dei rossoneri di Allegri. Buona prova per gli uomini di Conte, che aveva. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Supercoppa Italiana, Crippa sicuro: “Vince il Napoli. Conte e Allegri sono i migliori tecnici della Serie A”

Leggi anche: Pronostico Napoli-Milan, sempre Conte contro Allegri: il duello si sposta in Supercoppa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Napoli vola a Riad, Lukaku c'è; SCONFITTO ANCHE A UDINE, IL NAPOLI VOLA IN ARABIA: OBIETTIVO SUPERCOPPA; Quanto costa seguire la Supercoppa italiana in Arabia?; Napoli-Milan, chi vola in finale di Supercoppa? I pronostici di Netwin.

Supercoppa: Hojlund affonda il Milan, il Napoli vola in finale - Il Napoli elimina il Milan detentore del titolo dalla Supercoppa, trofeo che i campioni d'Italia contenderanno lunedì all'Inter o al Bologna. ansa.it