Il Napoli vola in finale di Supercoppa Italiana | Conte vince il duello con Allegri
Il Napoli conquista la finale di Supercoppa Italiana 2025, superando il Milan in una sfida avvincente. La vittoria porta gli azzurri a contendere il trofeo a Riad, consolidando la loro stagione e alimentando l’entusiasmo dei tifosi. In un match ricco di emozioni, Conte si impone su Allegri, dimostrando la forza e la determinazione della squadra partenopea.
Il Napoli batte il Milan e si qualifica per la finale della Supercoppa Italiana 2025, che si disputerà lunedì 22 dicembre a Riad. Agli azzurri basta un gol per tempo di David Neres e Rasmus Hojlund per avere la meglio dei rossoneri di Allegri. Buona prova per gli uomini di Conte, che aveva. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Supercoppa Italiana, Crippa sicuro: “Vince il Napoli. Conte e Allegri sono i migliori tecnici della Serie A”
Leggi anche: Pronostico Napoli-Milan, sempre Conte contro Allegri: il duello si sposta in Supercoppa
Il Napoli vola a Riad, Lukaku c'è; SCONFITTO ANCHE A UDINE, IL NAPOLI VOLA IN ARABIA: OBIETTIVO SUPERCOPPA; Quanto costa seguire la Supercoppa italiana in Arabia?; Napoli-Milan, chi vola in finale di Supercoppa? I pronostici di Netwin.
Supercoppa: Hojlund affonda il Milan, il Napoli vola in finale - Il Napoli elimina il Milan detentore del titolo dalla Supercoppa, trofeo che i campioni d'Italia contenderanno lunedì all'Inter o al Bologna. ansa.it
Napoli-Milan 2-0, Neres e Hojlund trascinano Conte in finale di Supercoppa - 0 a Riad nella prima semifinale delle Final Four del trofeo che va in scena in Arab ... adnkronos.com
Il Napoli stende un Milan spento: Conte in finale di Supercoppa, ad Allegri resta solo il campionato - In una sfida tra Antonio Conte e Max Allegri, vale quasi sempre una regola: chi segna per primo vince. ilfattoquotidiano.it
#Napoli - Turismo, vola tutto l’anno: boom di arrivi tra Natale e Capodanno #Turismo #Natale #Capodanno #TeresaArmato #Eventi #Accoglienza #Cultura #NanoTV - facebook.com facebook
Il #Napoli ritrova #Lukaku: il belga torna tra i convocati e vola in Arabia Saudita per la #Supercoppa Italiana x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.