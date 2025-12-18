Il Napoli stende un Milan spento | Conte in finale di Supercoppa ad Allegri resta solo il campionato

Il Napoli conquista la finale di Supercoppa, superando un Milan apparso spento e senza energia. Con questa vittoria, Conte si conferma protagonista e avvicina un traguardo importante, mentre per Allegri il campionato resta l’unica ancora di salvezza. In un duello tra due grandi allenatori, la regola sembra essere sempre la stessa: chi apre le marcature, ha maggiori chances di portare a casa il risultato.

In una sfida tra Antonio Conte e Max Allegri, vale quasi sempre una regola: chi segna per primo vince. La semifinale di Supercoppa italiana non fa eccezione: il Napoli batte il Milan per 2 a 0 grazie alle reti di Neres e Hojlund. I partenopei si qualificano così per la finale in programma lunedì 22 dicembre contro la vincente della sfida tra Inter e Bologna. Il Napoli vince contro un Milan spento, incapace soprattutto di reagire una volta che è passato in svantaggio al 39esimo del primo tempo. Fino al gol di Neres, merito di una bella combinazione tra Spinazzola e Hojlund, il match era stato equilibrato, con un'occasione importante anche per i rossoneri, capitata sui piedi di Loftus – Cheek.

