Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa | Conte si prende la rivincita su Allegri Milan ko

Il Napoli conquista la finale della Supercoppa italiana con una vittoria convincente contro il Milan. La sfida, segnata dalla strategia di Conte, vede i partenopei emergere con un risultato di 2-0, portando a casa un risultato importante e dimostrando la crescita della squadra. Un traguardo che apre nuove speranze e alimenta l’entusiasmo dei tifosi partenopei in vista dell’ultimo atto.

Antonio Conte sorride a Riad nella semifinale della Supercoppa italiana: il Napoli batte 2-0 il Milan e vola in finale. Attesa per Bologna-Inter. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Allegri avverte in vista di Napoli-Milan | Il campionato è una cosa a parte Domani è una finale…; Conte in conferenza prima del Milan | Lobotka è pronto per giocare Lukaku non ha minuti nelle gambe; Spinazzola | dal primo minuto si è visto che il Benfica aveva un’altra energia Mourinho l’ho trovato ringiovanito.

Napoli prima finalista della Supercoppa Italiana, battuto 2-0 il Milan con Hojlund e Neres - Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa Italiana 2025, battuto 2- tuttomercatoweb.com