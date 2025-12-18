Il Napoli deve provare a vincere contro il Milan sfida Conte-Allegri? Hanno un’idea di gioco completamente diversa

Il Napoli si prepara a una sfida cruciale contro il Milan, con Conte e Allegri pronti a sfidarsi con filosofie di gioco opposte. Esperti come Corbo, Rosolino, Fontana, Agostini e Petrazzuolo sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE” su Radio Punto Zero, analizzando le strategie e le possibili sorti di un match che promette emozioni e grandi battaglie sul campo.

Corbo, Rosolino, Fontana, Agostini e Petrazzuolo sono intervenuti a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com,, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – Corbo: "Napoli, manca poco al centenario, siamo nel momento più bello della sua storia, mercato? Diverso da quello di giugno, va ringiovanita la rosa". ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica: "Napoli? Allargherei lo spettro delle considerazioni: più che vedere ciò che è accaduto a Lisbona, io andrei avanti. NM LIVE - Agostini: "Il Napoli deve provare a vincere contro il Milan, prevedo diverse sorprese nelle formazioni di entrambe e due belle partite degli azzurri in Supercoppa" - MASSIMO AGOSTINI, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com

Napoli-Milan, il pronostico della prima semifinale della Supercoppa italiana - Milan sono in perfetto equilibrio (o quasi) e il risultato di questa semifinale è apertissimo. tuttosport.com

Zazzaroni: "Napoli e Inter sono le candidate allo scudetto. Se lo dovesse vincere un'altra squadra sarebbe un'impresa" - Attraverso il suo profilo su Instagram, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così della corsa scudetto: "Il Napoli ha messo sotto la Juve così come ... milannews.it

Il Napoli deve giocare per vincere, con la voglia di conquistare un trofeo che resta comunque importante e che arricchirebbe la bacheca della società. Non bisogna pensare da provinciali, credere che sarebbe meglio uscire subito per preservare le energie in - facebook.com facebook

Il #Napoli crolla a Udine e la sconfitta è più dura del risultato finale (1-0) con un po' di reazione negli ultimi minuti che sistema le statistiche. L' #Udinese deve fare tre gol per averne uno convalidato... #UdineseNapoli x.com

