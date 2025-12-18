Il museo Maxxi a Torre Faro l' annuncio della Lega | Ok alla realizzazione
Il museo Maxxi a Torre Faro si avvicina alla realtà grazie a un nuovo impulso politico. La Lega ha dato il via libera alla realizzazione del Maxxi Med di Messina, mantenendo così una promessa importante. Con un emendamento approvato nella legge di bilancio, il progetto si concretizza, segnando un passo fondamentale per lo sviluppo culturale e turistico della zona.
Promessa mantenuta. Avanti con la realizzazione del polo museale Maxxi Med di Messina, grazie a un emendamento della Lega in legge di bilancio. Per il 2027 saranno stanziati in totale 500 mila euro per il progetto nazionale del Maxxi, destinando la metà alla realtà messinese. Fatti concreti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Firmato il protocollo per il Maxxi Med: Ministero della Cultura, Comune e Università avviano il nuovo polo internazionale a Messina.
