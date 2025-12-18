Il Museo delle Culture del Mediterraneo sarà intitolato allo stilista Gianni Versace | arriva l' annuncio di Falcomatà
Il Museo delle Culture del Mediterraneo, progettato dall’archistar Zaha Hadid, si appresta a diventare un punto di riferimento culturale. Con un'importante novità, sarà intitolato a Gianni Versace, celebrando così l’eredità dello stilista nel contesto di un luogo che unisce arte, moda e tradizioni mediterranee. Un progetto che promette di valorizzare il patrimonio culturale e creativo della regione, rafforzando il suo ruolo internazionale.
"Il Museo delle Culture del Mediterraneo, progettato dall’archistar Zaha Hadid e in fase di realizzazione, porterà il nome di Gianni Versace". Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Falcomatà, nel corso del suo intervento alla presentazione della mostra “Gianni Versace. Terra Mater-Magna Graecia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
