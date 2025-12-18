Il muro delle Regioni | Fermare il taglio dei comuni montani

Il muro delle Regioni si oppone con fermezza alla legge Calderoli, considerata un passo indietro per le comunità montane. Le dichiarazioni di leader regionali come Davide Baruffi e Michele de Pascale sottolineano l’importanza di preservare i territori montani, respingendo con decisione le proposte che rischiano di compromettere il loro sviluppo e la loro identità. Un dibattito acceso che evidenzia le tensioni tra tutela territoriale e riforme legislative.

© Ilrestodelcarlino.it - Il muro delle Regioni: "Fermare il taglio dei comuni montani" La Conferenza delle Regioni boccia la 'legge Calderoli'. Per Davide Baruffi, assessore emiliano-romagnolo alla Montagna, "la proposta è irricevibile"; per il governatore Michele de Pascale sarebbe "un errore gravissimo". In vista della Conferenza Unificata di oggi, il cartellino rosso contro la riclassificazione dei comuni montani – che in Emilia-Romagna ne taglierebbe il 41% (da 121 a 71) – non arriva solo da Viale Aldo Moro, ma anche da regioni governate dal centrodestra: durante la seduta della commissione ad hoc sono stati tre gli interventi a favore (Valle d'Aosta, Alto Adige e Lombardia) e otto quelli contrari.

