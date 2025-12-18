Il motivo della separazione tra Alcaraz e Ferrero | quel contratto non andava più bene a Carlos

La recente separazione tra Carlos Alcaraz e Ferrero ha suscitato grande attenzione. I media spagnoli hanno rivelato le ragioni di questa decisione, evidenziando come il contratto non rispondesse più alle esigenze del numero uno al mondo. Una scelta che segna un nuovo capitolo nella carriera del giovane talento, lasciando spazio a molteplici interpretazioni e aspettative sul suo futuro.

Terremoto per Carlos Alcaraz: si separa dallo storico coach Ferrero. La spiegazione in un messaggio - Ad annunciarlo è stato lo stesso numero uno al mondo sul proprio account Instagram: Ferrero è stato fin qui il primo e unico allenatore del murciano da ... ilfattoquotidiano.it

Alcaraz, l’addio a Ferrero fa discutere: cosa si nasconde dietro la separazione. Critiche dalla Spagna, cosa cambia ora per Sinner - La decisione di Carlos Alcaraz di separarsi da Ferrero già scatena la polemica: i dubbi sui motivi della scelta e le prime critiche. sport.virgilio.it

