Il monito dell’arcivescovo | Sul territorio ci sono ambienti che coltivano l’amore per il male

L’arcivescovo lancia un forte monito sulla presenza di ambienti oscuri che alimentano il male e l’odio nella nostra regione. Un richiamo a vigilare e rafforzare i valori di speranza e solidarietà, affinché Viareggio e la Versilia restino luoghi di pace e giustizia, lontani da ogni forma di male e intolleranza.

© Lanazione.it - Il monito dell’arcivescovo: "Sul territorio ci sono ambienti che coltivano l’amore per il male" "Un atto gravissimo, che sottolinea come Viareggio e la Versilia non siano immuni dalla presenza di ambienti in cui domina l’odio e soprattutto l’amore per il male, per satana. Un atto nei confronti del quale non possiamo rimanere indifferenti". Con queste parole l’arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, all’indomani della vicenda e nel giorno in cui si è riunito con la comunità di Camaiore per compiere un gesto di "riparazione", condanna la profanazione della piccola chiesa dell’Angelo avvenuta sabato, probabilmente in pieno giorno, nel centro di Camaiore. La chiesa dell’Angelo è chiusa da tempo per problemi strutturali al soffitto, per questo motivo l’altare, al momento dell’atto sacrilego, non era consacrato, non di meno si tratta di un edificio religioso aperto al culto, anche se non utilizzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Il monito dell'arcivescovo Lorefice: "La mafia sostituisce le istituzioni se sono assenti" Leggi anche: Paola Blandi, la paroliera di Mina e Ornella Vanoni: “Sono innamorata dell’amore, Milano mi ha delusa” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Gennaro Varriale dom 14 dic, 22:46 (2 giorni fa) a ASSOCIAZIONE, me Il monito dell'arcivescovo Lorefice: "La mafia sostituisce le istituzioni se sono assenti" L'intervento del Presule durante la cerimonia per la scopertura del crocifisso restaurato dalle maestra - facebook.com facebook «Più i nostri quartieri sono sfigurati, più non sono belli, più la mafia dimostra che solo lei riesce a dare ciò che è essenziale agli uomini», è il monito dell’arcivescovo di Palermo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.