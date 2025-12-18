Il mistero di Pompei | se il Vesuvio eruttò ad agosto perché le vittime indossavano vestiti pesanti?

L’eruzione del Vesuvio del 24 agosto 79 d.C. è uno degli eventi più famosi della storia antica, ma alcune domande restano senza risposta. Tra queste, spicca il paradosso delle vittime vestite con abiti pesanti, nonostante le temperature elevate e il clima estivo. Un mistero che invita a riflettere sulle circostanze di quella catastrofe e sulla sorprendente realtà di un evento così devastante.

Quando pensiamo all’eruzione del Vesuvio che cancellò Pompei ed Ercolano dalla faccia della Terra, la data che ci viene in mente è sempre la stessa: 24 agosto del 79 d.C. Ma se davvero quel terribile giorno fosse stato una caldissima giornata estiva sul golfo di Napoli, come mai molte vittime furono trovate con indosso pesanti mantelli di lana? Questo interrogativo ha tormentato gli studiosi per decenni, e ancora oggi il dibattito è tutt’altro che chiuso. Anzi, negli ultimi anni si è fatto ancora più acceso. Il gruppo di ricerca ÁTROPOS dell’Università di Valencia ha analizzato con attenzione 14 calchi di vittime conservati a Pompei, esaminando proprio ciò che indossavano in quei momenti finali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

