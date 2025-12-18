Il mistero di Padre Pio tra fede e sospetto | viaggio televisivo a Pietrelcina e nei luoghi del Santo

Scopri il fascino e il mistero di Padre Pio, una figura che da sempre affascina e divide. Tra fede e dubbi, la sua vita e i luoghi che lo hanno visto protagonista raccontano una storia intensa e avvolta di enigmi. Un viaggio tra pietre e preghiere, tra devozione e interrogativi, per esplorare l’eredità di uno dei santi più discussi del nostro tempo.

© Anteprima24.it - Il mistero di Padre Pio, tra fede e sospetto: viaggio televisivo a Pietrelcina e nei luoghi del Santo Tempo di lettura: 3 minuti Tra venerazione popolare e sospetto, tra mistica e scienza, Padre Pio resta una delle figure più potenti e controverse del Novecento italiano. A più di cinquant’anni dalla morte (23 settembre 1968), il frate cappuccino continua a interrogare credenti e studiosi, dividere opinioni e alimentare un mistero che non si è mai dissolto. È proprio questo intreccio di fede, dubbio e storia il cuore de ‘ Il mistero di Padre Pio ‘, la puntata di ‘ Una giornata particolare ‘ andata in onda ieri sera su La7, condotta da Aldo Cazzullo. Il racconto prende le mosse da Pietrelcina, piccolo centro in provincia di Benevento dove Francesco Forgione nacque nel 1887. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: A Pietrelcina il ‘Giubileo del Ciclista’: fede, sport e fratellanza sulle orme di San Pio Leggi anche: Il mistero di Padre Pio su La7: la storia del santo delle stimmate al centro de 'Una Giornata Particolare' Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Una giornata particolare - Il Mistero di Padre Pio; Padre Pio in “Una giornata particolare”. Cazzullo: «Il Santo di tutti, ha vinto lui»; Il mistero di Padre Pio su La7: la storia del santo delle stimmate al centro de 'Una Giornata Particolare'; “Il miracolo della medicina nella santità di Padre Pio”. Una Giornata Particolare indaga il mistero di Padre Pio - Una Giornata Particolare: Cazzullo torna in prima serata su La7 e indaga il mistero di Padre Pio. davidemaggio.it

Padre Agostino Gemelli e il duro giudizio su Padre Pio: “Psicopatico che si procura le stigmate” - Al tempo della vicenda di Padre Pio, decide di recarsi nel Gargano di sua iniziativa, senza alcuna richiesta da parte delle autorità ecclesiastiche, con l’obiettivo di osservare direttamente quelle ... la7.it

Aldo Cazzullo racconta il mistero di Padre Pio - Aldo Cazzullo racconta il mistero di Padre Pio, dalle stigmate alle visioni, tra dubbi e devozione, simbolo di speranza per molti. la7.it

#unagiornataparticolare La morte di Padre Pio: l’ultimo mistero del frate stigmatizzato. - facebook.com facebook

#unagiornataparticolare La morte di Padre Pio: l’ultimo mistero del frate stigmatizzato. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.