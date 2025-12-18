Il Misterioso Papero del Giappone Noti d’Oriente

Scopri il fascino e il divertimento del Misterioso Papero del Giappone, un volume umoristico creato da Davide “Daw” Berardi. Tra illustrazioni esilaranti e storie sorprendenti, questa opera ti porterà in un viaggio tra l’Oriente e il sorriso, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’umorismo e delle avventure animate.

Il misterioso papero del Giappone è un volume umoristico scritto e disegnato da Davide "Daw" Berardi e pubblicato da Gigaciao. Uscito a novembre 2024, il libro raccoglie tutte le avventure del Papero guerriero in un'edizione di oltre duecento pagine. Come anticipato dalla casa editrice, il volume è ricco di azione e divertimento, ma non solo: ninja, lotte, samurai, azzuffate e assurdità in quantità. Andando più a fondo, troviamo anche sottile ironia, no-sense, critica sociale e un ritorno al fumetto umoristico che in Italia, escludendo il prossimo magister del Comicon, sembra perdere spessore.

