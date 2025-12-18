Il misterioso omicidio del fisico nucleare del MIT Nuno Loureiro | Possibile legame con sparatoria alla Brown
Il tragico omicidio del fisico nucleare Nuno Loureiro scuote l’ambiente accademico e non solo. Trovato senza vita nella sua abitazione, il suo decesso apre numerosi interrogativi, soprattutto in relazione a un possibile collegamento con una sparatoria avvenuta alla Brown University. Un mistero che coinvolge scienza, segreti e intrighi, lasciando tutti con il fiato sospeso.
Nuno Loureiro, 47 anni, fisico nucleare e professore del MIT di Boston, è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco lunedì 15 dicembre nella sua casa ed è morto in ospedale il giorno successivo. Gli investigatori indagano per omicidio, starebbero valutando un legame con la sparatoria alla Brown University. 🔗 Leggi su Fanpage.it
