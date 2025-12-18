Il ministro Pichetto Fratin | Assurdo imporre per legge l’obbligo di auto elettrica

Il dibattito tra sostenibilità e innovazione si fa sempre più acceso, con il ministro Pichetto Fratin che critica l’obbligo di auto elettriche imposto per legge. Coniugare la tutela ambientale, il progresso industriale e il coinvolgimento dei cittadini rappresenta una sfida complessa, ma fondamentale per un futuro più verde e responsabile.

Conciliare l’impegno per abbattere le emissioni inquinanti col futuro dell’ industria dell’auto. E, ancora, coinvolgere sempre più i cittadini per aumentare la raccolta differenziata e il rispetto dell’ ambiente. Sono alcuni degli obiettivi indicati ieri dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in videocollegamento all’evento organizzato a Firenze da Plures e Qn-Quotidiano Nazionale, dal titolo “Energia e ambiente per progettare città digitali e sostenibili“. Un confronto moderato da Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Luce!, che ha alternato gli interventi del ministro a quelli di Alberto Irace, amministratore delegato di Plures, la multiutility toscana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

