Il ministro Giuseppe Valditara annuncia che Napoli sarà capitale mondiale dello sport e del turismo per due anni, grazie all’evento di portata internazionale dell’America's Cup. Dopo aver ospitato il dibattito globale sull’Intelligenza Artificiale, la città si prepara a vivere un nuovo grande momento di fama mondiale, consolidando il suo ruolo di centro nevralgico di eventi di rilevanza internazionale.

"Dopo aver trasformato Napoli per 5 giorni in capitale mondiale del dibattito tra IA e scuola, ora la città per due anni diventerà la capitale mondiale di sport e turismo in un evento straordinario di portata e di fama mondiale come l'America's Cup. Tutta la città a cominciare dalle scuole dai.

