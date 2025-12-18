Il ministro Giuli al Marrucino De Cesare | Un momento di grande valore per la città e il riconoscimento di un lavoro costruito negli anni
La visita del ministro della Cultura Alessandro Giuli a Chieti ha rappresentato un importante momento di riconoscimento per la città e il suo patrimonio culturale. Il ministro ha evidenziato il valore del lavoro svolto nel corso degli anni sul teatro Marrucino e sulla promozione culturale locale, sottolineando l’impegno e la crescita della comunità teatina in ambito artistico e culturale. Un evento che rafforza il legame tra istituzioni e territorio.
“La visita a Chieti del ministro della Cultura Alessandro Giuli ha rappresentato un momento di grande valore per la città e il riconoscimento di un lavoro costruito negli anni sul teatro Marrucino e sulla cultura cittadina” commenta così il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
