Il ministro Giuli al Marrucino De Cesare | Un momento di grande valore per la città e il riconoscimento di un lavoro costruito negli anni

La visita del ministro della Cultura Alessandro Giuli a Chieti ha rappresentato un importante momento di riconoscimento per la città e il suo patrimonio culturale. Il ministro ha evidenziato il valore del lavoro svolto nel corso degli anni sul teatro Marrucino e sulla promozione culturale locale, sottolineando l’impegno e la crescita della comunità teatina in ambito artistico e culturale. Un evento che rafforza il legame tra istituzioni e territorio.

"La visita a Chieti del ministro della Cultura Alessandro Giuli ha rappresentato un momento di grande valore per la città e il riconoscimento di un lavoro costruito negli anni sul teatro Marrucino e sulla cultura cittadina" commenta così il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare

Giuli in visita a Chieti, fondi per 3 milioni al teatro Marrucino - Lo ha detto oggi il ministro Alessandro Giuli, nel capoluogo abruzzese per inaugurare la rassegna "Amami t ... ansa.it

Oltre due milioni di euro per la valorizzazione del teatro Marrucino, l’annuncio del ministro Giuli - ] ... ecoaltomolise.net

"Difendere la bellezza è urgente". Così il ministro Alessandro Giuli al III Forum Machiavelli Cultura "La Bellezza ritrovata. Arte, estetica, benessere". Leggi l’articolo - facebook.com facebook

Capitale italiana della #cultura 2028: nominata la #giuria dal ministro #Giuli Dovrà selezionare i 10 progetti finalisti fra quelli delle 23 #città candidate: tra esse, ben 5 della #Campania e 3 di #Lazio, #Toscana e #Puglia x.com

