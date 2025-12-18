Il Milan rafforza i rapporti con il Medio Oriente | ecco la nuova Academy rossonera
Il Milan amplia la propria presenza internazionale con l'apertura della nuova ACMilan Academy a Jeddah, in Arabia Saudita. Un passo importante per rafforzare i legami con il Medio Oriente, offrendo opportunità di formazione e crescita ai giovani talenti della regione. Questa iniziativa sottolinea l'impegno del club nel promuovere il calcio e consolidare il rapporto con il Medio Oriente, portando il DNA rossonero oltre i confini italiani.
Novità in arrivo per il Milan in Arabia Saudita. Il club rossonero ha annunciato di aver aperto una nuova Academy rossonera, ‘l’ACMilan Academy’, a Jeddah. La partnership è nata in collaborazione con SportPlex. Un vero e. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
