Il Milan rafforza i rapporti con il Medio Oriente | ecco la nuova Academy rossonera

Il Milan amplia la propria presenza internazionale con l'apertura della nuova ACMilan Academy a Jeddah, in Arabia Saudita. Un passo importante per rafforzare i legami con il Medio Oriente, offrendo opportunità di formazione e crescita ai giovani talenti della regione. Questa iniziativa sottolinea l'impegno del club nel promuovere il calcio e consolidare il rapporto con il Medio Oriente, portando il DNA rossonero oltre i confini italiani.

Milan, primi passi in Arabia Saudita: nasce una nuova academy a Jeddah - I rossoneri annunciano l'apertura di una nuova Academy a Jeddah, in Arabia Saudita. msn.com

Milan, Scaroni: “Prossimo ds? Decisione a breve. Tra Ibra e Furlani ottimi rapporti” - Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto dal palco de Il Foglio a San Siro: “I tifosi sono al centro, averli al nostro fianco in una stagione così complicata significa che sono resilienti. tuttomercatoweb.com

Milano–Cortina 2026 Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio conferma: Federica Brignone sarà in gara alle Olimpiadi invernali. Un annuncio che rafforza le ambizioni azzurre in vista dei Giochi di casa. - facebook.com facebook

Oggi a Milano, insieme a @FontanaPres, ho firmato il Protocollo d’intesa per la #semplificazione normativa con la Regione Lombardia. L’accordo rafforza la collaborazione tra Stato e Regione per ridurre la #burocrazia, rendere più trasparenti i procedimenti a x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.