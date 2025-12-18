il milan gioca la semifinale di supercoppa italiana con i nomi in arabo sulle maglie

Il Milan scende in campo in semifinale di Supercoppa Italiana con un tocco di originalità: i nomi sui giocatori sono scritti in arabo. Una sfida tra tradizione e innovazione, che riporta i tifosi a un tempo in cui il riconoscimento avveniva solo attraverso la maglia e l’istinto, regalando un'emozione speciale e un’attenzione nuova alla magia del calcio.

I tifosi del Milan per una sera hanno dovuto fare come si faceva una volta, ovvero riconoscere i giocatori soltanto dal numero di maglia e dall'aspetto fisico. Perché se speravano di farlo leggendo i cognomi sulle magliette, l'impresa sarebbe stata molto difficile. Il motivo? Contro il Napoli, nella semifinale di Supercoppa Italiana in programma all’Al-Awwal Park di Riyadh, la squadra di Allegri è scesa in campo con i nomi dei giocatori scritti in arabo sulle maglie ufficiali. courtesy of AC Milan Press Office courtesy of AC Milan Press Office Il club italiano più seguito. La cosa non deve sorprendere, perché il Milan ha un forte legame sia con l'Arabia, dove recentemente ha aperto una Milan Academy a Jeddah, sia in generale con l'area «MENA» (Medio Oriente e Nord Africa), dove ha ulteriormente consolidato la sua posizione come club italiano più popolare nella zona, nonché il più seguito in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

