Il Milan ci prova per Gila | incontro con l’agente Arriva subito a gennaio?
Il Milan monitora attentamente il mercato difensivo e ha messo nel mirino Mario Gila. Un incontro con l'agente del calciatore è già in programma, alimentando le speranze di un possibile arrivo a gennaio. La società rossonera cerca di rafforzare la linea difensiva, valutando tutte le opzioni per migliorare la rosa e competere al massimo livello.
Calciomercato Milan, occhio a Mario Gila per rinforzare la difesa a gennaio. Pronto l'incontro con l'agente del calciatore. Le ultime novità da Calciomercato.com. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan Orlando | Col Sassuolo sfida insidiosa Quando i rossoneri devono fare la partita vanno in difficoltà.
Milan-Lazio 1-0, gol e highlights: la decide una rete di Leao - Solo Hellas Verona (17) e Fiorentina (14) contano più tiri a seguito di contropiedi del Milan (13, come Roma e Juventus) nel campionato in corso; la Lazio, invece, è una delle due formazioni con più ... sport.sky.it
Milan, il mercato in difesa: Gila, Luiz Felipe, Bijol, Udogie e tutte le altre piste di Tare - La priorità è quella di risistemare la difesa che nell'ultimo campionato ha commesso troppi errori e concesso troppi gol evitabili agli avversari. gazzetta.it
Milan, la difesa di Allegri: Gila e Udogie nel mirino, ma prima bisogna vendere - Il nuovo Milan vuole ripartire da una difesa più solida rispetto a quella che nella stagione appena conclusasi ha subito (solo in campionato) 43 gol. calciomercato.com
#Calciomercato #Milan, occasione cercasi: #Tare ci prova per il talentuoso attaccante dalla #PremierLeague - facebook.com facebook
#CalciomercatoJuve, il #Milan di #Allegri prova L'assalto al bianconero x.com
