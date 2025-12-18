Il Milan ci prova per Gila | incontro con l’agente Arriva subito a gennaio?

Il Milan monitora attentamente il mercato difensivo e ha messo nel mirino Mario Gila. Un incontro con l'agente del calciatore è già in programma, alimentando le speranze di un possibile arrivo a gennaio. La società rossonera cerca di rafforzare la linea difensiva, valutando tutte le opzioni per migliorare la rosa e competere al massimo livello.

© Pianetamilan.it - Il Milan ci prova per Gila: incontro con l’agente. Arriva subito a gennaio?

Calciomercato Milan, occhio a Mario Gila per rinforzare la difesa a gennaio. Pronto l'incontro con l'agente del calciatore. Le ultime novità da Calciomercato.com. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

