Il metal che conta live ad Apricena

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Preparati a vivere una notte di pura energia e adrenalina. Sabato 20 dicembre, Apricena ospiterà un evento imperdibile dedicato agli appassionati di metal underground. Al Magazzino Rurale Gsm, due band di rilievo si presenteranno sul palco, promettendo un concerto ricco di suoni potenti e atmosfere intense. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del genere, in un contesto che saprà sorprendere e coinvolgere.

il metal che conta live ad apricena

© Foggiatoday.it - Il metal che conta live ad Apricena

Per tutti gli amanti del Metal, sabato 20 dicembre sarà una serata davvero imperdibile. Presso il Magazzino Rurale Gsm, sito al km 12 della Statale 89, si alterneranno sul palco due importanti realtà della scena metal underground della nostra regione. Ad aprire le danze ci sarà il trio salentino. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Natale ad Apricena: il programma degli eventi

Leggi anche: Ad Apricena torna il 'Trofeo di Pizza Garganica'

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

metal conta live apricenaIl metal che conta live ad Apricena - Presso il Magazzino Rurale Gsm, sito al km 12 della Statale 89, si alterneranno sul palco due importanti realtà ... foggiatoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.