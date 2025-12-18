Il metal che conta live ad Apricena

Preparati a vivere una notte di pura energia e adrenalina. Sabato 20 dicembre, Apricena ospiterà un evento imperdibile dedicato agli appassionati di metal underground. Al Magazzino Rurale Gsm, due band di rilievo si presenteranno sul palco, promettendo un concerto ricco di suoni potenti e atmosfere intense. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del genere, in un contesto che saprà sorprendere e coinvolgere.

Presso il Magazzino Rurale Gsm, sito al km 12 della Statale 89, si alterneranno sul palco due importanti realtà della scena metal underground della nostra regione. Ad aprire le danze ci sarà il trio salentino.

