Il messaggio di pace del Papa | Il riarmo è irrazionale

Il Papa invita alla riflessione sulla follia del riarmo e sulla corsa agli armamenti, sottolineando come la deterrenza nucleare alimenti un rapporto tra i popoli basato sulla paura e il dominio anziché sulla giustizia e la fiducia. Un messaggio di pace che invita a privilegiare il dialogo e la solidarietà, lasciando da parte le logiche di potere e di guerra.

© Ilgiornale.it - Il messaggio di pace del Papa: "Il riarmo è irrazionale" "I ripetuti appelli a incrementare le spese militari" sono presentati "da molti governanti con la giustificazione della pericolosità altrui", ma "la forza dissuasiva della potenza, e, in particolare, la deterrenza nucleare, incarnano l'irrazionalità di un rapporto tra popoli basato non sul diritto, sulla giustizia e sulla fiducia", bensì "sulla paura e sul dominio della forza". Così il Papa, nel messaggio per la 59esima Giornata mondiale della pace, il primo gennaio 2026. "Si arriva a considerare una colpa il fatto che non ci si prepari abbastanza alla guerra, a reagire agli attacchi, a rispondere alle violenze".

