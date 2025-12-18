Il maxi processo alla ' ndrangheta | assolto Di Maria ridotta la pena per Puntorno

La Corte d’appello di Catanzaro ha emesso una storica sentenza nel maxi processo “Rinascita Scott”. Assolto Bruno Di Maria, mentre la pena di Andrea Puntorno è stata ridotta a 5 anni e 6 mesi. Un verdetto che segna un importante capitolo nel contrasto alla 'ndrangheta e rappresenta un risultato significativo per gli imputati coinvolti nel processo.

© Agrigentonotizie.it - Il maxi processo alla 'ndrangheta: assolto Di Maria, ridotta la pena per Puntorno Verdetto riformato per gli agrigentini coinvolti nel maxi processo “Rinascita Scott”. La Corte d’appello di Catanzaro ha assolto Bruno Di Maria, 61 anni, di Porto Empedocle, e ridotto a 5 anni e 6 mesi la pena inflitta ad Andrea Puntorno, 47 anni, di Agrigento.Il collegio, accogliendo il ricorso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Ndrangheta, ridotta a 7 anni e 8 mesi pena a ex parlamentare Pittelli Leggi anche: Processo Pifferi: ergastolo cancellato in appello, pena ridotta a 24 anni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Processo “Gotha”, la Cassazione annulla senza rinvio la condanna a Giorgio De Stefano: assolto…; Fine del processo Gotha: Giorgio De Stefano assolto dalla Cassazione, cadono le accuse; Processo Hydra, si pente uno degli uomini del boss lonatese Vincenzo Rispoli; Assalti alle banche, armi e rapporti con la ‘ndrangheta: chi sono gli arrestati nella maxi operazione antidroga – I CURRICULUM CRIMINALI. 'Ndrangheta, Rinascita Scott: sentenza d'appello. Pittelli condannato a sette anni e otto mesi. Assolto l'ex consigliere regionale Giamborino - I giudici della Corte d'appello di Catanzaro, riuniti nell'aula bunker di Lamezia Terme, hanno emesso la sentenza nel maxi processo Rinascita Scott contro le cosche di 'ndrangheta della provincia di V ... msn.com

‘Ndrangheta, maxi processo Rinascita Scott: sentenza d’appello in camera di consiglio, verdetto atteso in serata - I giudici della Corte d’appello di Catanzaro sono entrati in camera di consiglio per emettere la sentenza, prevista in serata, del processo Rinascita Scott proveniente dal rito ordinario, e che vede l ... msn.com

Ndrangheta, ridotta a 7 anni e 8 mesi pena a ex parlamentare Pittelli - Pena ridotta in appello per Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia e avvocato penalista, imputato nel maxi- msn.com

'Ndrangheta, maxi processo Rinascita Scott: sentenza d'appello in camera di consiglio, verdetto atteso in serata - facebook.com facebook

Processo 'Gotha', Cassazione assolve Giorgio De Stefano. 'Ndrangheta 'riservata', sentenza definitiva per l'avvocato arrestato nel 2016 #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.