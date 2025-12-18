Il Mattino | Supercoppa 1990 l’ultima carezza di Diego | quando Napoli salutò un’era
Nel 1990, la Supercoppa divenne il sipario di un’epoca indimenticabile per il Napoli. Quel trofeo rappresentò l’ultimo gesto di Diego Maradona in azzurro, un addio carico di emozioni e gloria. Un momento che segnò la fine di un’epoca straordinaria, lasciando un’eredità indelebile nella storia del calcio napoletano e mondiale.
"> NAPOLI – Doveva essere l’alba di un’altra stagione di trionfi, fu invece il tramonto più luminoso di un’epoca irripetibile. Il 1° settembre 1990 il Napoli conquistava la Supercoppa Italiana travolgendo 5-1 la Juventus, quattro mesi dopo il secondo scudetto. A distanza di anni, quella notte resta sospesa tra esaltazione e malinconia. A ricostruirne il senso profondo è Francesco De Luca su Il Mattino di Napoli, che individua in quella gara il sigillo definitivo dell’era Maradona. Come ricorda Francesco De Luca su Il Mattino di Napoli, fu una Juventus nuova, quella di Maifredi e Baggio, a cadere sotto i colpi di un Napoli scintillante: doppietta di Massimo Crippa, doppietta di Andrea Silenzi – arrivato dalla Serie B come vice Careca – e il gol del brasiliano a completare la cinquina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Leggi anche: Quando Galeazzo Ciano volle il Napoli in Serie B. E "aggiustò" l'ultima giornata
Leggi anche: Supercoppa Italiana, data e ora di Napoli-Milan e quando si giocherà la finale
RASSEGNA - Il Mattino: "Antonio Conte d'Arabia: "Pronti a vincere la Supercoppa Italiana" ift.tt/kvZQexG x.com
Napoli-Milan, le parole di #AntonioConte in conferenza stampa in vista della semifinale di Supercoppa di domani #Napoli #Milan #supercup #ilmattino - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.