Nel 1990, la Supercoppa divenne il sipario di un’epoca indimenticabile per il Napoli. Quel trofeo rappresentò l’ultimo gesto di Diego Maradona in azzurro, un addio carico di emozioni e gloria. Un momento che segnò la fine di un’epoca straordinaria, lasciando un’eredità indelebile nella storia del calcio napoletano e mondiale.

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Supercoppa 1990, l’ultima carezza di Diego: quando Napoli salutò un’era”

"> NAPOLI – Doveva essere l’alba di un’altra stagione di trionfi, fu invece il tramonto più luminoso di un’epoca irripetibile. Il 1° settembre 1990 il Napoli conquistava la Supercoppa Italiana travolgendo 5-1 la Juventus, quattro mesi dopo il secondo scudetto. A distanza di anni, quella notte resta sospesa tra esaltazione e malinconia. A ricostruirne il senso profondo è Francesco De Luca su Il Mattino di Napoli, che individua in quella gara il sigillo definitivo dell’era Maradona. Come ricorda Francesco De Luca su Il Mattino di Napoli, fu una Juventus nuova, quella di Maifredi e Baggio, a cadere sotto i colpi di un Napoli scintillante: doppietta di Massimo Crippa, doppietta di Andrea Silenzi – arrivato dalla Serie B come vice Careca – e il gol del brasiliano a completare la cinquina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Leggi anche: Quando Galeazzo Ciano volle il Napoli in Serie B. E "aggiustò" l'ultima giornata

Leggi anche: Supercoppa Italiana, data e ora di Napoli-Milan e quando si giocherà la finale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

RASSEGNA - Il Mattino: "Antonio Conte d'Arabia: "Pronti a vincere la Supercoppa Italiana" ift.tt/kvZQexG x.com

Napoli-Milan, le parole di #AntonioConte in conferenza stampa in vista della semifinale di Supercoppa di domani #Napoli #Milan #supercup #ilmattino - facebook.com facebook