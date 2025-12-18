Il Matis riapre a Bologna | Di Pasqua firma il debutto invernale
Il Matis riapre a Bologna, segnando il debutto invernale della rinomata location. Con l’arte di Di Pasqua, il locale si prepara a vivere una nuova stagione di emozioni e divertimento, pronti a illuminare le serate della città. Un ritorno che promette di essere un punto di riferimento per chi cerca stile, musica e atmosfere uniche.
Bologna si appresta a riaccendere le luci della notte con l’apertura del Matis, attesa come l’inizio di una nuova fase di intrattenimento. Al centro della serata inaugurale di venerdì 19 dicembre c’è Christian Di Pasqua, chiamato a guidare l’assetto operativo dell’evento insieme al suo staff. Un’apertura che dà il via alla stagione L’appuntamento fissato per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
