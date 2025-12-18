Il Manchester City ha già scelto il successore di Guardiola | strappa l'allenatore a una big
Il Manchester City ha già individuato il possibile successore di Guardiola, pronto a lasciare il club al termine della stagione. Tra i papabili c’è Maresca, che si prepara a fare il grande salto e a prendere le redini di una delle squadre più prestigiose d’Europa, lasciando intuire un nuovo capitolo per il club e per il calcio inglese.
Guardiola potrebbe decidere di salutare il Manchester City alla fine di questa stagione e il successore sarebbe un suo erede: Maresca pronto al grande salto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Manchester City, il bilancio torna in rosso: perdite per 11 milioni nel 2025 - Cala il fatturato e aumentano i costi per il club controllato dagli Emirati Arabi. calcioefinanza.it
Manchester City, Begiristain lascia a Viana: i suoi acquisti più costosi - Con una nota pubblicata sul sito del club sabato 12 ottobre, il Manchester City ha ufficializzato l'addio a fine stagione del "Director of Football" Txiki Begiristain, arrivato ai Citizens ... sport.sky.it
Il Manchester City comincia lo shopping di gennaio: preso Khusanov per 40 milioni - Il Manchester City ha chiuso il suo primo acquisto di un mercato di gennaio in cui conta di essere insolitamente protagonista: è Abdukodir Khusanov, 20enne difensore uzbeko del Lens. gazzetta.it
L'attaccante norvegese del City in giro per Manchester come se nessuno lo conoscesse #SportMediaset - facebook.com facebook
Carabao Cup, il Manchester #City elimina il Brentford: decidono i gol di Cherki e Savinho x.com
