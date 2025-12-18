Il maltempo si allontana | weekend sereno e senza precipitazioni

Il maltempo si allontana, regalando un weekend sereno e senza precipitazioni. La Lombardia potrà godere di giornate più tranquille, anche se il cielo rimarrà spesso nuvoloso in pianura. Tuttavia, le festività natalizie si avvicinano, e con esse potrebbero tornare le nuvole e le piogge, soprattutto all’inizio della prossima settimana. Un momento di respiro prima di un possibile ritorno del maltempo.

Si allontana verso sudovest il vortice che ha portato maltempo sulla nostra regione. Il cielo si manterrà comunque per gran parte nuvoloso o coperto in pianura fino in prossimità delle festività natalizie, con la Lombardia probabilmente interessata da nuove precipitazioni all'inizio della prossima settimana. Le temperature si manterranno superiori alle medie del periodo almeno fino al prossimo fine settimana, con una diminuzione nelle massime dovuta alla copertura nuvolosa, compensata però da un aumento delle minime. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.

