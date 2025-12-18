Il Liverpool è interessato a Nico Williams, giovane talento dell’Athletic Club Bilbao. Secondo un recente articolo di un sito inglese, il club di Anfield avrebbe avviato trattative per portare il calciatore spagnolo in Premier League. Questa operazione potrebbe rappresentare un’importante mossa di mercato, rafforzando ulteriormente la rosa dei Reds. Di seguito vi riportiamo la notizia nella sua versione originale, per chi desidera conoscere i dettagli più approfonditi.

© Justcalcio.com - Il Liverpool vuole ingaggiare Nico Williams dall’Athletic Club Bilbao

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Liverpool si sta già preparando per la vita senza Mohamed Salah ed è interessato a ingaggiare Nico Williams. L’attaccante dell’Athletic Club Bilbao ha dato prova di sé per il club e per la nazionale, e il 23enne potrebbe essere l’acquisto ideale per il Liverpool. La scorsa stagione ha messo a segno 18 reti e potrà solo migliorare con l’allenamento e l’esperienza. Ha le qualità per diventare un attaccante di prim’ordine della Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Il Liverpool è in corsa per ingaggiare Nico Schlotterbeck

Leggi anche: Il Manchester United vuole ingaggiare David Affengruber dall’Elche

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Liverpool: idea Gbamin - Come riporta il Mirror, il Liverpool vuole fare un tentativo per ingaggiare il centrocampista del Magonza, Jean- calciomercato.com

Anche quelli del Liverpool non hanno avuto problemi a confessare che il rigore che li ha fatti uscire vittoriosi da San Siro fosse molto generoso. Il punto però resta: Oggi il Liverpool ha 3 punti, e l’Inter nessuno. Perciò, se si vuole tenere i punti senza inseguire - facebook.com facebook