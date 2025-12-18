Il legale di Stasi | Voleva esserci perché lo riguarda

Il legale di Stasi rivela che il detenuto desiderava partecipare all’udienza perché coinvolto personalmente nella vicenda. Il Tribunale della Sorveglianza ha concesso questa possibilità, ma Stasi non potrà intervenire verbalmente. La decisione sottolinea l’importanza del suo ruolo nel caso, mantenendo però i limiti imposti dalla legge. La situazione si conferma complessa e delicata, con sfumature che richiedono attenzione e rispetto.

AGI - "Stasi voleva esserci perché lo riguarda. Il Tribunale della Sorveglianza glielo ha concesso ma non potrà parlare". L'avvocato Antonio De Rensis, legale di Stasi assieme a Giada Bocellari, spiega come mai Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi, abbia deciso di presentarsi in aula a Pavia per l'ultima udienza dell'incidente probatorio. 🔗 Leggi su Agi.it Leggi anche: Garlasco, iniziato l'incidente probatorio: Stasi a sorpresa in aula. Il legale: «Voleva esserci». Cosa può cambiare per Sempio Leggi anche: Garlasco, oggi l'incidente probatorio. Stasi a sorpresa in aula. "Voleva esserci" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Garlasco, iniziato l'incidente probatorio: scontro sul Dna. Cosa può cambiare per Sempio; Garlasco, iniziato l'incidente probatorio: scontro sul Dna. Cosa può cambiare per Sempio; Garlasco, ora si fa sul serio: l'udienza con al centro la perizia di Denise Albani. Sorpresa: anche Stasi in aula; Fatal Collision on Telesina Highway. Garlasco, Stasi presente all'incidente probatorio. Legali Sempio: "Dna non rivela contatti diretti" - "Stasi voleva esserci perché lo riguarda", spiega il legale di Alberto fuori dal tribunale di Pavia dove si tiene l'udienza dell'incidente probatorio del caso Garlasco che vede indagato Andrea Sempio ... msn.com

Garlasco, a sorpresa Stasi in aula per l'ultima udienza dell'incidente probatorio su Sempio e dna - Presente anche il 42enne condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, e che è arrivato accompag ... today.it

Garlasco, Alberto Stasi si presenta in tribunale a Pavia per l'incidente probatorio su Andrea Sempio - Alberto Stasi in aula al tribunale di Pavia per l'udienza sull'incidente probatorio nei confronti di Andrea Sempio, indagato nel caso Garlasco ... virgilio.it

MattinaRai1. . Garlasco: L’avvocato Antonio De Rensis, legale di Stasi assieme a Giada Bocellari, spiega a #StorieItaliane come mai Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi, abbia deciso di presentarsi in aula a Pavia per l - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.