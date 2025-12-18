Il leader leghista in ostaggio dei pm per 2.220 giorni E adesso chi paga?

Per oltre 2.200 giorni, Matteo Salvini ha vissuto sotto l’ombra di un procedimento giudiziario, un’odissea lunga e complessa. Nonostante la richiesta di sei anni di carcere da parte della Procura di Palermo, la vicenda si è conclusa diversamente, lasciando comunque un’ombra persistente sulla sua carriera politica. Un capitolo che solleva domande sulla giustizia, il potere e il prezzo della leadership.

Non ci sono stati i sei anni di carcere chiesti dalla Procura di Palermo, ma comunque Matteo Salvini ne ha vissuti altrettanti in sospeso. Da quel 2019 quando scoppia il caso Open Arms con la Lega reduce dal clamoroso 34,3% delle europee alle elezioni per l'Europarlamento dell'anno scorso, con un partito calato all'8,97%. Dal 19 novembre 2019, data dell'iscrizione di Salvini nel registro degli indagati, a ieri sono 2.220 giorni con una spada di Damocle sulla testa, come quella dell'accusa di sequestro di persona aggravato per aver impedito lo sbarco dei migranti soccorsi dall'imbarcazione della Ong spagnola in acque libiche.

