Il lavoro entra nel presepe | Confartigianato e Coldiretti consegnano la statuina 2025 al vescovo Corazza

Confartigianato, Coldiretti e Fondazione Symbola rinnovano la loro collaborazione con un gesto simbolico: la consegna della statuina 2025 al vescovo Corazza. Un segno di impegno nel valorizzare il significato del presepe, rappresentando il lavoro nei settori dell’agricoltura e delle costruzioni, e sottolineando l’importanza del lavoro come elemento fondamentale della nostra società.

