Il Green Deal di Ursula von der Leyen subisce un rallentamento, con i diktat sulla deforestazione rimandati. L’Eurocamera concede respiro alle imprese, posticipando al dicembre 2026 l’obbligo di certificare la sostenibilità dei prodotti. Il voto del PPE si conferma compatto, unendo conservatori e patrioti in una posizione condivisa, segnando un cambiamento nelle politiche ambientali europee.

© Laverita.info - Il Green deal di Ursula appassisce. Rinviati i diktat sulla deforestazione

L’Eurocamera dà respiro alle imprese: dovranno certificare la sostenibilità dei prodotti da dicembre 2026 Il Ppe vota ancora compatto insieme a conservatori e patrioti. FederlegnoArredo: «Tutelata la competitività». Come da copione. Ieri al Parlamento europeo, ancora una volta, popolari, conservatori, patrioti e persino parte dei liberali si sono messi d’accordo e hanno smantellato un altro pezzettino di Green deal. Questa volta si è votata la semplificazione e il rinvio di un ulteriore anno - al 30 dicembre 2026 - dell’attuazione del regolamento contro la deforestazione importata per tutti gli operatori. 🔗 Leggi su Laverita.info

