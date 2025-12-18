Il governo non alza il tetto al contante E chi scomoda la polizia poi paga

Il governo mantiene invariato il limite al contante, respingendo l’aumento proposto. Dopo le polemiche e le pressioni, Fratelli d’Italia ritira l’emendamento che avrebbe consentito pagamenti fino a 10.000 euro con una tassa. La questione riflette le tensioni tra controllo fiscale e libertà di pagamento, lasciando invariato il limite attuale di 5.000 euro.

Il governo non alza il tetto al contante. E chi «scomoda» la polizia poi paga Fdi ritira l'emendamento che aumentava da 5.000 a 10.000 euro (con tassa) il limite per i pagamenti in denaro. Dal 2026 gli interventi di salvataggio delle forze dell'ordine dovranno essere risarciti se causati da dolo o colpa. La manovra è ancora un cantiere aperto prima del rush finale con l'approvazione nell'Aula del Senato previsto per l'inizio della prossima settimana, con voto di fiducia. Oltre al sub emendamento della Lega contro la stretta sulle pensioni anticipate e sull'uso del riscatto della laurea breve ai fini previdenziali, ieri un altro pilastro della legge di bilancio è stato smantellato.

Contanti, il tetto resta di 5mila euro. Il Governo ritira l'emendamento che lo innalzava a 10mila - Si trattava una imposta speciale di bollo, di 500 euro, sui pagamenti effettuati in contante in Italia per un importo tra 5.

Contante, resta il tetto a cinquemila euro. Enti locali, si allentano i vincoli sul debito - La proposta di introdurre nella nuova legge di Bilancio una tassa speciale di 500 euro sui pagamenti che superano questa soglia

