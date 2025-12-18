Il governo Meloni vuole Servizi segreti più potenti meno limiti sulle intercettazioni preventive

Il governo Meloni punta a rafforzare i servizi segreti con una riforma che prevede limiti più flessibili sulle intercettazioni preventive. L’obiettivo è accelerare i tempi di intervento, garantendo maggiore efficacia nella tutela della sicurezza nazionale. La proposta solleva interrogativi sulla tutela della privacy e sul bilanciamento tra sicurezza e diritti fondamentali, aprendo un dibattito acceso nel panorama politico e sociale italiano.

