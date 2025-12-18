Il governo Meloni vuole Servizi segreti più potenti meno limiti sulle intercettazioni preventive

Il governo Meloni punta a rafforzare i servizi segreti con una riforma che prevede limiti più flessibili sulle intercettazioni preventive. L’obiettivo è accelerare i tempi di intervento, garantendo maggiore efficacia nella tutela della sicurezza nazionale. La proposta solleva interrogativi sulla tutela della privacy e sul bilanciamento tra sicurezza e diritti fondamentali, aprendo un dibattito acceso nel panorama politico e sociale italiano.

Il governo avrebbe in programma una riforma dei servizi segreti che consenta tempi più rapidi per le intercettazioni preventive. Oggi serve il via libera del procuratore generale della Corte d'appello di Roma: si potrebbero fissare delle scadenze più stringenti e, in alcuni casi, anche procedere direttamente, con un'autorizzazione a posteriori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

