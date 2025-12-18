Il governo Meloni vuole Servizi segreti più potenti meno limiti sulle intercettazioni preventive
Il governo Meloni punta a rafforzare i servizi segreti con una riforma che prevede limiti più flessibili sulle intercettazioni preventive. L’obiettivo è accelerare i tempi di intervento, garantendo maggiore efficacia nella tutela della sicurezza nazionale. La proposta solleva interrogativi sulla tutela della privacy e sul bilanciamento tra sicurezza e diritti fondamentali, aprendo un dibattito acceso nel panorama politico e sociale italiano.
Il governo avrebbe in programma una riforma dei servizi segreti che consenta tempi più rapidi per le intercettazioni preventive. Oggi serve il via libera del procuratore generale della Corte d'appello di Roma: si potrebbero fissare delle scadenze più stringenti e, in alcuni casi, anche procedere direttamente, con un'autorizzazione a posteriori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Come e perché Giorgia Meloni vuole riformare i servizi segreti italiani
Leggi anche: A un passo dalla Cop 30 l’Ue si spacca su target climatici e sulle flessibilità per i Paesi. E l’Italia punta i piedi: vuole meno limiti ambientali
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 151; Il governo non vuole che i richiedenti asilo imparino l’italiano; No, l’aumento del tetto al contante non “ce lo chiede l’Europa”; Come e perché Giorgia Meloni vuole riformare i servizi segreti italiani.
Il governo Meloni vuole Servizi segreti più potenti, meno limiti sulle intercettazioni preventive - Il governo avrebbe in programma una riforma dei servizi segreti che consenta tempi più rapidi per le intercettazioni preventive ... fanpage.it
RIFORMA DEI SERVIZI/ La svolta di Trump chiede al governo un patto con l’opposizione - È richiesta dal mutato contesto internazionale e dalla svolta trumpiana ... ilsussidiario.net
Tutto quello che non torna nel discorso di Meloni sulla povertà e la pressione fiscale - La presidente del Consiglio Meloni, alla Camera, si è lanciata in un'analisi sulla povertà e sulla pressione fiscale in Italia ... msn.com
Il governo Meloni non è solo il presente ma rappresenta il futuro di un’Europa che vogliamo giusta e solidale ma anche libera dalle ideologie. La presidente Meloni ha fatto un duro lavoro e lo ha portato avanti con serietà, ridando centralità all’Italia a livello - facebook.com facebook
Il monito di #Mattarella di fronte alla doppiezza del governo #Meloni (e delle opposizioni) #UCRAINA, BALUARDO QUIRINALE @ecisnetto con @francescobei La Repubblica, Paolo #Garimberti, Editorialista La Repubblica e Giuseppe Sarcina Corriere della x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.